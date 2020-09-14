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Налоговая признала «небольшие шероховатости» с доступом к своим сервисам

14.09.2020 16:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство по налогам и сборам признало «небольшие шероховатости» с доступом в личный кабинет плательщика утром понедельник, но сейчас заявляет, что сервис работает в штатном режиме.

Налоговая признала «небольшие шероховатости» с доступом к своим сервисам
Иллюстрация t.me/cyberpartisan

«Для субъектов хозяйствования и физических лиц никаких проблем с работой наших электронных сервисов на сегодняшний день нет. Все работает абсолютно в штатном режиме», — сообщил Naviny.by начальник пресс-службы Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут.

Вместе с тем, рассказал он, утром 14 сентября были «незначительные шероховатости» с доступом в личный кабинет плательщика. В кабинете можно получать актуальную информацию о начисленных налогах, заполнять налоговые декларации, оплачивать налоги и так далее.

«Да, я не отрицаю. Достаточно интересные инциденты сегодня с утра были», — сказал Сергей Шкут.

По его словам, инциденты были вызваны «повышенной активностью» в отношении сервисов налоговой службы. Представитель МНС сказал, что в данном случае можно говорить о внешнем вмешательстве. «Это не атаки, а инцидент. Так было бы говорить правильнее», — отметил Сергей Шкут.

Он ушел от ответа на вопрос, можно ли вывести из строя личный кабинет плательщика и сайт МНС. «Я могу вам ответить, что сегодня соответствующие налоговые сервисы имеют значительную защищенность», — сказал представитель налоговой службы.

Накануне Марша героев, который прошел в Беларуси 13 сентября, группа хакеров «Кибер Партизаны» распространила сообщение о готовящейся атаке на сайт Министерства по налогам и сборам.

«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост. Иначе будет очень больно...», — сказано в сообщении.

Утром 14 сентября некоторые пользователи личного кабинета плательщика жаловались на проблемы с доступом к сервису.

«Мы лишь начали совершать атаку на сайт Министерства по налогам и сборам, пока нашли незначительные уязвимости, которые помогут как минимум нарушить отчетные процедуры», — сообщили «Кибер Партизаны».

Ранее они сообщали о взломе нескольких сайтов государственных учреждений, в том числе Управления делами президента, Министерства внутренних дел, Академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты. Сайт МВД не работает до сих пор.

 
 
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Ранее о готовящейся атаке сообщила группа хакеров «Кибер Партизаны».
 
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