Избили ОМОН, отобрали пистолет. МВД заявило о водопроводных трубах, палках и камнях у протестующих в Минске

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила в телеграм-канале о том, что протестующие якобы забросали милиционеров камнями и бутылками, и что в их арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы.

«В Минске 13 сентября на улице Тихая (поселок Дрозды. — ред.) агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОНа, поврежден служебный транспорт», — написали в МВД.

По данным ведомства, еще один протестующий якобы схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет.