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Избили ОМОН, отобрали пистолет. МВД заявило о водопроводных трубах, палках и камнях у протестующих в Минске

14.09.2020 16:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила в телеграм-канале о том, что протестующие якобы забросали милиционеров камнями и бутылками, и что в их арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы.

«В Минске 13 сентября на улице Тихая (поселок Дрозды. — ред.) агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОНа, поврежден служебный транспорт», — написали в МВД.

По данным ведомства, еще один протестующий якобы схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила в телеграм-канале о том, что протестующие якобы забросали милиционеров камнями и бутылками, и что в их арсенале были...
 
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