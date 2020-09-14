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Избили ОМОН, отобрали пистолет. МВД заявило о водопроводных трубах, палках и камнях у протестующих в Минске
Источник материала: Навiны
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила в телеграм-канале о том, что протестующие якобы забросали милиционеров камнями и бутылками, и что в их арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы.
«В Минске
По данным ведомства, еще один протестующий якобы схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет.
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Избили ОМОН, отобрали пистолет. МВД заявило о водопроводных трубах, палках и камнях у протестующих в Минске
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила в телеграм-канале о том, что протестующие якобы забросали милиционеров камнями и бутылками, и что в их арсенале были...
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