«Нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза». В СИЗО у Колесниковой ухудшилось здоровье

Источник материала: KYKY

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак рассказала TUT.by, что в СИЗО у Марии началась аллергия и ее здоровье ухудшилось.

«Привезли ее сюда [в СИЗО в Жодино] в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем и у нее обострилась аллергия.

Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств».

Состояние здоровья Марии никак не отразилось на настроении, заверила адвокат. По ее словам, письма Марии не доходят.

По словам адвоката, на этой неделе Марии должны предъявить обвинение по уголовному делу. Напомним, сейчас Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти.