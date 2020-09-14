ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надежда Савченко обратилась к Лукашенко: Лучше иметь честную оппозицию внутри страны, чем нож в спине от соседей

14.09.2020 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Открытое обращение к Александру Лукашенко опубликовала Надежда Савченко.

Надежда Савченко обратилась к Лукашенко: Лучше иметь честную оппозицию внутри страны, чем нож в спине от соседей
Александр Григорьевич.

Я первая из украинских политиков обратилась к вам в преддверии президентских выборов в Беларуси, предчувствуя беду в доме соседа. Я призвала вас освободить политзаключенных из тюрем в Беларуси и объяснила вам, что лучше иметь честную и открытую оппозицию внутри страны, чем нож в спине от соседей.

К сожалению, ваша жажда власти ослепила вас, и вы не услышали моих по-доброму искренних советов для Беларуси.

Вы совершили все ошибки, которые только можно было допустить в государственном управлении свободным и гордым народом. И белорусский народ отверг вас, не испугавшись ударов дубинками вашего режима.

У белорусского народа нет политических оппозиционных лидеров и авторитетных кураторов из-за границы. Они все равные среди равных, и в этом уникальность белорусов. К сожалению, вы этого так и не поняли.

Однако, сегодня, 14 сентября 2020 года, вы можете сделать роковую ошибку. Пытаясь сохранить свою власть и заручиться поддержкой Путина, вы можете сдать суверенитет Беларуси. Хотя вам не принадлежит более право решать от имени белорусского народа. И таким своим решением вы просто вбросите белорусский народ в освободительную войну на многие поколения.

Такой путь чеченскому народу стоил двух кровопролитных войн. Украинский народ сейчас ведет освободительную войну с Российской Федерацией. Не вводите войну в Беларусь. Белорусский народ не примет подданства Кремлю.

Продемонстрируйте властям Российской Федерации гордость белорусского народа. Белорусы заслуживают этого. Вы поймете это, если вы белорус.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайт БРСМ мертв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика