Надежда Савченко обратилась к Лукашенко: Лучше иметь честную оппозицию внутри страны, чем нож в спине от соседей

Александр Григорьевич.





Я первая из украинских политиков обратилась к вам в преддверии президентских выборов в Беларуси, предчувствуя беду в доме соседа. Я призвала вас освободить политзаключенных из тюрем в Беларуси и объяснила вам, что лучше иметь честную и открытую оппозицию внутри страны, чем нож в спине от соседей.





К сожалению, ваша жажда власти ослепила вас, и вы не услышали моих по-доброму искренних советов для Беларуси.





Вы совершили все ошибки, которые только можно было допустить в государственном управлении свободным и гордым народом. И белорусский народ отверг вас, не испугавшись ударов дубинками вашего режима.





У белорусского народа нет политических оппозиционных лидеров и авторитетных кураторов из-за границы. Они все равные среди равных, и в этом уникальность белорусов. К сожалению, вы этого так и не поняли.





Однако, сегодня, 14 сентября 2020 года, вы можете сделать роковую ошибку. Пытаясь сохранить свою власть и заручиться поддержкой Путина, вы можете сдать суверенитет Беларуси. Хотя вам не принадлежит более право решать от имени белорусского народа. И таким своим решением вы просто вбросите белорусский народ в освободительную войну на многие поколения.





Такой путь чеченскому народу стоил двух кровопролитных войн. Украинский народ сейчас ведет освободительную войну с Российской Федерацией. Не вводите войну в Беларусь. Белорусский народ не примет подданства Кремлю.





Продемонстрируйте властям Российской Федерации гордость белорусского народа. Белорусы заслуживают этого. Вы поймете это, если вы белорус.