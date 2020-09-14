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Немецкая клиника: состояние Навального улучшается, он может вставать с кровати
Источник материала: Партизан
Российского политика Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ
Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние продолжает улучшаться, он может на короткое время вставать с больничной кровати. Об говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите».
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Российского политика Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ
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