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Путин снова поздравил Лукашенко с победой на выборах

14.09.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Путин в сочинской резиденции Бочаров Ручей вопреки всем еще раз поздравил Лукашенко с победой на прошедших президентских выборах, итоги которых были сфальсифицированы.

Путин: Я уже поздравлял Вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать Вам всего самого доброго, успехов.

Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше.

Мы знаем о Вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую Ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи – в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда. Уверен, что, имея в виду Ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит и создаст условия для дальнейшего развития.

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Путин в сочинской резиденции Бочаров Ручей вопреки всем еще раз поздравил Лукашенко с победой на прошедших президентских выборах, итоги которых были...
 
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