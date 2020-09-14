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Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд.

14.09.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия предоставит Беларуси государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с Лукашенко.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - Путин.

По его мнению, информация о российском кредите Беларуси отразится на финансовых рынках: "Не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси, надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках".

Беларусь в текущем году должна выплатить около $3,6 млрд по валютному госдолгу, из них $2 млрд уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Беларуси составил $18 млрд.

Россия остается приверженной всем договоренностям с Беларусью, в том числе по ОДКБ, оборонное взаимодействие будет продолжено. При этом, Путин подтвердил, что после учений российские военные вернутся из Беларуси домой.

Лукашенко заявил, что ситуацию в Беларуси надо обсудить в ОДКБ.

Путин заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.

Путин на встрече с Лукашенко: знаем о предложении начать работу по конституции Беларуси, считаю это логичным и своевременным.

Лукашенко: Последние события в Беларуси показали, что нам нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.

Лукашенко: Россия и Беларусь должны готовить свои армии, чтобы - не дай бог - противостоять внешней агрессии

«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Беларуси, точнее в Минске. Главное — это не переходить красную черту, пока никто эти линии не нарушал.

Уроки надо извлекать из всех событий и мы этот урок выдержали. Вы показали, что белорусские границы — это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием».

 
Теги: Минск
 
 
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Россия предоставит Беларуси государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с Лукашенко.
 
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