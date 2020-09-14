ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встреча Лукашенко и Путина началась в сочинской резиденции российского президента

14.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в сочинской резиденции российского лидера. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что общение продлится столько, сколько потребуется, передает «МИР 24».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. В частности, особое внимание планируется уделить крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подписание совместных документов не планируется.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза». В СИЗО у Колесниковой ухудшилось здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика