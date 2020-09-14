Встреча Лукашенко и Путина началась в сочинской резиденции российского президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в сочинской резиденции российского лидера. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что общение продлится столько, сколько потребуется, передает «МИР 24».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. В частности, особое внимание планируется уделить крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подписание совместных документов не планируется.