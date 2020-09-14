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Встреча Лукашенко и Путина началась в сочинской резиденции российского президента
14.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. В частности, особое внимание планируется уделить крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подписание совместных документов не планируется.
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На переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
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