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Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной
Источник материала: Onliner
Белорусские детские кардиохирурги Детского хирургического центра провели уникальную операцию маленькой Алисе. На момент рождения малышка весила 930 граммов, у нее обнаружили врожденный порок сердца и сужение аорты. Срочная операция прошла успешно, сообщает пресс-служба Минздрава.
«В выходные было принято решение о переводе малышки в Детский хирургический центр для проведения оперативного вмешательства. Как рассказал врач-кардиохирург, заведующий отделом детской кардиохирургии и ДХЦ Юрий Линник, у девочки был диагностирован врожденный порок сердца. Безусловно, это достаточно распространенная болезнь при такой критической массе тела. Однако врачи выявили у малышки подозрение на формирование коарктации (сужения) аорты. В результате было принято решение о проведении срочного вмешательства», — говорится в сообщении ведомства.
Операция выполнялась через небольшой разрез на спинке, без искусственного кровообращения, длилась полтора часа.
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Белорусские детские кардиохирурги Детского хирургического центра провели уникальную операцию маленькой Алисе. На момент рождения малышка весила 930 граммов, у нее...
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