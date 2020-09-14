Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной

Источник материала: Onliner

Белорусские детские кардиохирурги Детского хирургического центра провели уникальную операцию маленькой Алисе. На момент рождения малышка весила 930 граммов, у нее обнаружили врожденный порок сердца и сужение аорты. Срочная операция прошла успешно, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В выходные было принято решение о переводе малышки в Детский хирургический центр для проведения оперативного вмешательства. Как рассказал врач-кардиохирург, заведующий отделом детской кардиохирургии и ДХЦ Юрий Линник, у девочки был диагностирован врожденный порок сердца. Безусловно, это достаточно распространенная болезнь при такой критической массе тела. Однако врачи выявили у малышки подозрение на формирование коарктации (сужения) аорты. В результате было принято решение о проведении срочного вмешательства», — говорится в сообщении ведомства.





Операция выполнялась через небольшой разрез на спинке, без искусственного кровообращения, длилась полтора часа.