«День танкиста Online» собрал три миллиона зрителей (видео)

Источник материала: Onliner

Wargaming вчера провела «День танкиста» — мероприятие впервые организовали в онлайн-формате из-за эпидемиологической ситуации. Компания заявила о трех миллионах зрителей: примерно половина пришлась на официальные площадки World of Tanks, и еще столько же — на каналы танковых блогеров.

Фестивальная программа открылась «Клановым суперкубком»: битва между европейским кланом FAME и кланом MERCY из СНГ закончилась счетом 5:0 в пользу последних. MERCY получит $25 тысяч на команду и полмиллиона игрового золота в казну клана.

Далее прошел финал турнира «Стальной охотник 2020. Турнир блогеров». Двадцать блогеров сражались за призовой фонд в 1,39 миллиона российских рублей (почти 48 тысяч белорусских). Победителем стал белорус под ником ISERVER.

Празднование Дня танкиста продолжается: успевшим податься на участие в личном зачете игрокам нужно выполнить специальную боевую задачу. Все, кто сможет сделать это до 20 сентября, получат тематические надписи, эмблемы, декали и медаль. Лучшим участникам вручат премиум-технику и игровое золото.

Все зрители, которые смотрели трансляцию на WG Watch не менее пяти минут, получат особую медаль — «День танкиста: гость». Ее начислят в течение двух недель.