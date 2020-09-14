В Минске эвакуировали администрации сразу четырех районов. Им поступили угрозы (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня из-за угрозы минирования были эвакуированы сотрудники администраций Московского, Ленинского, Октябрьского и Партизанского районов. Эту информацию Onliner подтвердила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщается , что на электронную почту столичной милиции поступило сообщение об опасности. В письме было указано, что в одной из районных администраций столицы заложено взрывное устройство. Людей вывели на улицу, а к зданию прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехнической службы. Личность автора сообщения устанавливается.



