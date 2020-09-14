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В Минске эвакуировали администрации сразу четырех районов. Им поступили угрозы (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня из-за угрозы минирования были эвакуированы сотрудники администраций Московского, Ленинского, Октябрьского и Партизанского районов. Эту информацию Onliner подтвердила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
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Сегодня из-за угрозы минирования были эвакуированы сотрудники администраций Московского, Ленинского, Октябрьского и Партизанского районов. Эту информацию...
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