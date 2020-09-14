ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще один представитель Координационного совета задержан

14.09.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: naviny.by

Обстоятельства задержания Константина Титова пока неизвестны.

О том, что Константин Титов задержан, сообщали его адвокат Наталья Кисель, пишет Tut.by.

Сейчас из президиума Координационного совета на свободе и на территории Беларуси находится только Светлана Алексиевич.

 Несмотря на это, совет намерен продолжать работу. В заявлении от 12 сентября говорилось, что «в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается и принятие решений возможно».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства задержания Константина Титова пока неизвестны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«День танкиста Online» собрал три миллиона зрителей (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика