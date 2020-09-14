Еще один представитель Координационного совета задержан

Источник материала: Ежедневник

фото: naviny.by

Обстоятельства задержания Константина Титова пока неизвестны.

О том, что Константин Титов задержан, сообщали его адвокат Наталья Кисель, пишет Tut.by .

Сейчас из президиума Координационного совета на свободе и на территории Беларуси находится только Светлана Алексиевич.

Несмотря на это, совет намерен продолжать работу. В заявлении от 12 сентября говорилось, что «в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается и принятие решений возможно».