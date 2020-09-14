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Еще один представитель Координационного совета задержан
14.09.2020 17:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: naviny.by
Обстоятельства задержания Константина Титова пока неизвестны.
О том, что Константин Титов задержан, сообщали его адвокат Наталья Кисель, пишет
Сейчас из президиума Координационного совета на свободе и на территории Беларуси находится только Светлана Алексиевич.
Несмотря на это, совет намерен продолжать работу. В заявлении от 12 сентября говорилось, что «в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается и принятие решений возможно».
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Обстоятельства задержания Константина Титова пока неизвестны.
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