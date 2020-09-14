«Вышел из профсоюза — меня уволят?» Что говорит закон

Бытует мнение, что если работник выйдет из профсоюза, его могут уволить или, как минимум, лишить части выплат.

Так ли это на самом деле, Naviny.by объясняет юрист фирмы Legaltax Надежда Смахтина.

Внимательно читайте договор

Раньше мы пошагово рассказывали о том, как выйти из профсоюза или общественного объединения. И отмечали, что такой шаг не может служить основанием для того, чтобы работник был уволен или к нему применялись другие меры дисциплинарного взыскания.

Тем не менее, решение об увольнении работника может зависеть от профсоюза, если эта норма содержится в коллективном договоре.

Такое положение закреплено в статье 46 Трудового кодекса .

В случаях, которые предусмотрены коллективным договором/соглашением, трудовой договор по инициативе нанимателя может расторгаться только с предварительного согласия профсоюза.

Справка. Свое решение по вопросу увольнения сотрудника, как правило, профсоюз оформляет протоколом.

Однако надо понимать, что решение профсоюза может быть направлено как в защиту работника, так и против него.

Если такая норма содержится в коллективном договоре (а это далеко не всегда), то в случае увольнения работника без одобрения профсоюза, его должны восстановить на прежнем месте работы.

Об этом сказано в пункте 22 постановления № 2 пленума Верховного суда от 29 марта 2001 года.

Две недели на переговоры

Если наниматель хочет по своей инициативе уволить работника, то не позднее чем за две недели до расторжение трудового договора он должен уведомить об этом соответствующий профсоюз (статья 46 ТК).

Исключения составляют увольнения по следующим основаниям:

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, не позволяющего работнику продолжать работу;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, распитие алкоголя или употребление запрещенных веществ в рабочее время или по месту работы;

- нарушение дисциплины с причинением организации ущерба в размере трех среднемесячных зарплат работников по стране — в этом случае профсоюз должен быть уведомлен в день увольнения работника.

При уведомительном порядке — если профсоюз не согласен с увольнением, а в коллективном договоре не установлено, что увольнение проходит с согласия профсоюза, — повлиять на решение нанимателя профсоюз не может.

Двухнедельный срок на уведомление дается для того, чтобы профсоюз успел предпринять меры для защиты работника. Например, провел переговоры с нанимателем и попробовал убедить его изменить решение.

Однако окончательное решение все равно остается за нанимателем, вне зависимости от действий профсоюза.

При этом даже если наниматель не уведомит профсоюз об увольнении работника или уведомит его с нарушением срока, это не станет основанием для того, чтобы работника восстановили в должности.

Это всего лишь продлит трудоустройство работника в организации на несколько дней с начислением ему зарплаты за продленный период.

Таким образом, роль профсоюза в вопросе увольнения работника неоднозначна.

Если в коллективном договоре есть условие о получении согласия профсоюза на увольнение, тогда, конечно, профсоюз является рычагом влияния. Но если такой нормы нет, то наниматель просто сообщает профсоюзу в уведомительном порядке об увольнении работника.

Зарплата и выплаты — одни для всех

Сегодня многие работники обеспокоены тем, что их профсоюзы готовят новые редакции коллективных договоров.

В этих обновленных документах, как утверждают работники, некоторые их выплаты (премии, начисления за стаж, «праздничные» и так далее) будут увязаны с членством в самом профсоюзе.

Таким образом профсоюз якобы пытается удержать работников в своих рядах.

Статья 67 ТК определяет, что формы, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе стимулирующие и компенсирующие выплаты, наниматель устанавливает на основании коллективного договора, соглашения, иных локальных правовых актов и трудового договора.

При этом сторонами коллективного договора являются наниматель и работники в лице их представительного органа, то есть профсоюза (статья 363 ТК).

В законе нет норм о том, что в случае выхода работника из профсоюза на него не будут больше распространяться нормы коллективного договора. Ведь в соответствии со статьей 363 ТК этот договор заключается между нанимателем и работниками.

Профсоюз только представляет интересы работников. И если в момент, когда работник являлся членом профсоюза, от его имени заключался коллективный договор, то его нормы должны распространять свое действие на работника и после выхода из профсоюза.

Но самое главное, есть положения коллективного договора, которые распространяются на всех работников вне зависимости от того, являются ли они членами профсоюза или нет.

Сюда относятся положения о формах, системах, размерах оплаты труда, сроке выплаты и индексации зарплаты, гарантиях и компенсациях, которые даются работнику в соответствии с законом.

Условия коллективного договора, которые ухудшают положения работника по сравнению с законом, недействительны (статья 362 ТК).

Поэтому возможное установление выплат за стаж работы, премий и других аналогичных выплат только членам профсоюза, по нашему мнению, не соответствует закону и дискриминирует права работников, которые не состоят в профсоюзе.

Привилегированной касты быть не может

Напомним, что основная задача профсоюзов — защищать трудовые права граждан, для чего профсоюзам переданы определенные права и полномочия.

В том числе защита прав граждан — членов профсоюза при заключении/расторжении договора, знакомство новых работников с коллективным договором и уставом юридического лица, ведение проверок за соблюдением законодательства о труде.

Создание каких-либо привилегированных условий оплаты труда для членов профсоюза сюда никак не входит.

Принадлежность или непринадлежность граждан к профсоюзам не влечет ограничений их трудовых, социально-экономических, политических, личных прав и свобод, гарантируемых законом.

Поэтому, на наш взгляд, попытку обусловить премии или выплаты за стаж работы членством в профсоюзе, а не трудовыми заслугами, можно рассматривать как своего рода понуждение к членству в профсоюзе, что противоречит принципу добровольности членства в нем.

Вместе с тем профсоюзы могут производить денежные выплаты своим членам, и это нельзя считать нарушением прав работников, которые не состоят в профсоюзе.

Такие выплаты представляют собой форму материальной помощи. Например, ко дню рождения члена профсоюза, по случаю профессионального праздника, в связи с его выходом на пенсию.

Но это всего лишь бонус от членства в профсоюзе, а не особенные условия оплаты труда.