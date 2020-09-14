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МВД высказалось об избиении женщины милиционером в Жодино: приготовьтесь испытать шок

14.09.2020 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Спустя почти сутки после жуткого инцидента в Жодино в МВД прокомментировали действия милиционера, который ударом кулака в лицо повалил женщину на асфальт.

Такое сообщение опубликовали в телеграм-канале ведомства:

«Ситуация складывалась следующим образом. Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.  

Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации, тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания. 

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего».

Напомним, вчера по соцсетям разлетелся ролик, снятый в Жодино 13 сентября. На видео попала сцена, как во время словесной перепалки между горожанами и силовиками милиционер вдруг бьет женщину кулаком в лицо – так сильно, что та падает на асфальт.

По воспоминаниям очевидцев, жодинка не вела себя агрессивно и даже не общалась с силовиками, а лишь фиксировала происходящее на видео. За пострадавшую вступились мужчины, позже ее увезли в больницу.

Вчера женщина, интересы которой представляет известный адвокат из Минска Мария Колесова-Гудилина, подала в СК заявление о совершенном преступлении. На выходе из здания ГОВД женщину остановили и пригрозили, что вскоре ее могут задержать.

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя почти сутки после жуткого инцидента в Жодино в МВД прокомментировали действия милиционера, который ударом кулака в лицо повалил женщину на асфальт. Такое...
 
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