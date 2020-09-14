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Премьер Польши на саммите ЕС представит план Маршалла для Беларуси

14.09.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава польского правительства представит на ближайшем саммите ЕС "план Маршалла для Беларуси", согласованный с Вишеградской группой (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).

Об этом заявил в понедельник руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик по итогам встречи премьер-министра республики Матеуша Моравецкого с представителями ведущих польских политических партий, посвященной событиям в Беларуси, передает ТАСС.

"Премьер-министр Моравецкий заявил, что от имени Вишеградской группы на ближайшем саммите европейских лидеров представит так называемый план Маршалла для Беларуси. Это предложение ряда экономических и не только действий, которые были бы предложены Белоруссии в случае повторения выборов и проведения выборов по всем правилам", - сказал он.

"Это предложение помощи Беларуси, своего рода дорожная карта, связанная с созданием стабилизационного фонда, использованием ряда иных финансовых механизмов", - пояснил Дворчик.

Внеочередной саммит ЕС состоится 24-25 сентября. Он созван для обсуждения экономических последствий пандемии и путей их преодоления. На обсуждение также будет вынесен ряд острых международных вопросов, включая ситуацию в Беларуси и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией.

 
 
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Глава польского правительства представит на ближайшем саммите ЕС "план Маршалла для Беларуси", согласованный с Вишеградской группой (Венгрия, Польша, Словакия,...
 
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