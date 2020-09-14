Лукашенко: У нас в субботу – Марш женщин, в воскресенье – общий Марш

Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что с улыбкой следит за тем, как на протестных акциях задерживают и бьют мужчин, винтят женщин, бросают гранаты, стреляют и используют водометы. Ой, нет, не стреляют и палками не бросаются.

«У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье — общий марш. В субботу и воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание пройтись по этой части. Но, главное, и я это постоянно говорю, не переходить черту», - сказал Лукашенко.

«Главное (я это постоянно говорю) — не переходить черту. Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это белорусам. Но тем не менее есть определённые красные линии, которые никто не имеет права переходить».

«Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят, но продемонстрировали свою решимость, что, если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что, мне очень приятно, я вам очень благодарен, вы продемонстрировали это, что белорусские границы — это границы союзного государства». – сказал белорусский правитель.