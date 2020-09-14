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Лукашенко поблагодарил Путина и россиян за поддержку после выборов

14.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина и всех россиян за поддержку после выборов в республике, сообщает РИА «Новости».

«Прежде всего, хочу вас поблагодарить. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», – сказал Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером в Сочи.

Напомним, сегодня белорусский лидер прилетел в Россию с рабочим визитом. Переговоры президентов двух стран проходят в формате «один на один». Главы государств обсуждают перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы союзных отношений, международную проблематику и ситуацию в регионе.



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