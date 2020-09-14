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Лукашенко поблагодарил Путина и россиян за поддержку после выборов
14.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина и всех россиян за поддержку после выборов в республике, сообщает
Напомним, сегодня
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Встреча глав государств проходит в Сочи в резиденции российского лидера.
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