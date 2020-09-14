Лукашенко поблагодарил Путина и россиян за поддержку после выборов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина и всех россиян за поддержку после выборов в республике, сообщает РИА «Новости» .

«Прежде всего, хочу вас поблагодарить. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», – сказал Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером в Сочи.