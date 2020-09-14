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Председатель Мингорисполкома о строительстве третьей ветки метро: нужно завершить к ноябрю
Источник материала: Onliner
Именно такую задачу поставил глава Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня во время оперативного совещания, сообщает Telegram-канал ««Минск. Официально».
— Утвержден график, определены ответственные. Завершить работы первого участка 3-й линии метро необходимо к ноябрю. Срыва сроков быть не должно, — отметил чиновник.
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Именно такую задачу поставил глава Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня во время оперативного совещания, сообщает Telegram-канал ««Минск. Официально».Читать...
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