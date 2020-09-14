LG представила смартфон Wing с поворотным экраном

Источник материала: Onliner

LG презентовала, пожалуй, самый необычный смартфон этого года — модель Wing. Особенность устройства — основной экран поворачивается на 90 градусов, обнажая в нижней части еще один небольшой дисплей.

Главный экран с диагональю 6,8 дюйма получил разрешение Full HD+, он выполнен по технологии P-OLED. Второй экран, который прячется под ним, — на 3,9 дюйма. Поворот дисплея приводит к новым возможностям использования смартфона.





Например, при включении видео ролик будет воспроизводиться на главном экране, а на вспомогательном будут кнопки паузы и перемотки. Либо можно запустить на маленьком дисплее мессенджер, чтобы переписываться, не отвлекаясь от просмотра контента на основном экране. Поворотный механизм должен выдержать не менее 200 тысяч раскрытий.









Смартфон оснащен Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенного хранилища. Камера состоит из трех сенсоров: основной на 64 Мп, ультраширокий на 12 Мп (с «большими пикселями») и еще один ультраширокий на 13 Мп. Разрешение селфи-камеры — 32 Мп.