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LG представила смартфон Wing с поворотным экраном

14.09.2020 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

LG презентовала, пожалуй, самый необычный смартфон этого года — модель Wing. Особенность устройства — основной экран поворачивается на 90 градусов, обнажая в нижней части еще один небольшой дисплей.

Главный экран с диагональю 6,8 дюйма получил разрешение Full HD+, он выполнен по технологии P-OLED. Второй экран, который прячется под ним, — на 3,9 дюйма. Поворот дисплея приводит к новым возможностям использования смартфона.

LG представила смартфон Wing с поворотным экраном

Например, при включении видео ролик будет воспроизводиться на главном экране, а на вспомогательном будут кнопки паузы и перемотки. Либо можно запустить на маленьком дисплее мессенджер, чтобы переписываться, не отвлекаясь от просмотра контента на основном экране. Поворотный механизм должен выдержать не менее 200 тысяч раскрытий.

LG представила смартфон Wing с поворотным экраном

LG представила смартфон Wing с поворотным экраном

Смартфон оснащен Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенного хранилища. Камера состоит из трех сенсоров: основной на 64 Мп, ультраширокий на 12 Мп (с «большими пикселями») и еще один ультраширокий на 13 Мп. Разрешение селфи-камеры — 32 Мп.

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LG презентовала, пожалуй, самый необычный смартфон этого года — модель Wing. Особенность устройства — основной экран поворачивается на 90 градусов, обнажая в нижней...
 
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