Мотоциклисты ГАИ въехали в колючую проволоку — ее отбросило на женщину

Источник материала: Onliner

Два патрульных мотоцикла BMW, за рулем которых находились люди в форме, похожей на ГАИ, въехали в натянутую на проезжей части колючую проволоку — такое сообщение появилось вчера в соцсетях. Onliner связался с очевидцем ситуации. По словам минчанина Влада, проволока от удара разорвалась и отскочила на находящуюся рядом женщину, она упала и долго не могла подняться.

«Мы шли у перекрестка улиц Тимирязева и Саперов в Минске. Дорога была перегорожена, — рассказал Влад. — Через проезжую часть была протянута колючая проволока. На тротуарах стояли силовики в зеленой форме со щитами — видимо, чтобы не дать пройти колонне протестующих. Оставался небольшой коридор у забора для проходящих мимо пешеходов. На перекрестке движение регулировал сотрудник ГАИ, он направлял транспорт, в том числе и машины силовиков (например, водомет)».

«Когда к перекрестку стали приближаться два патрульных мотоциклиста (со стороны второго транспортного кольца), их почему-то не предупредили о колючей проволоке, — утверждает очевидец. — Ехали они не более 60 км/ч, без включенной сигнализации. Никто из прохожих не подал им сигнал, что впереди есть плохо различимое на фоне серого асфальта препятствие. Все только наблюдали».

«В итоге произошло столкновение. Мотоциклы наскочили на „колючку“, натянули ее, отчего она порвалась и, как пружина, сжалась, — описывает увиденное минчанин. — Так же, подобно пружине, проволока отлетела в стороны. При этом одна женщина успела отскочить, кто-то еще спрятался за столб, а другую женщину, шедшую по тротуару, задело. Она шла с пакетами с продуктами, пакеты разорвались. Саму женщину сбило с ног. Она пролежала без движения несколько минут. Мимо проезжала скорая помощь, ее остановили. Мы видели, что силовики и медики оказывали первую помощь, потом ее подняли на ноги и отвели в машину скорой. Визуально на пострадавшей не было серьезных травм, ран. О состоянии мотоциклистов мне неизвестно, я лишь заметил, что они стояли на ногах, снимали остатки колючей проволоки с байков».

Комментарий ГАИ

Станислав Соловей, официальный представитель ГУГАИ МВД, подтвердил Onliner факт происшествия: «Около 17:00 произошел инцидент с участием двух мотоциклистов ГАИ. Сотрудники передвигались по ул. Тимирязева к месту несения службы. В это время по пути следования мотоциклистов было ограничено движение для автомобилей и пешеходов. Для этого были применены инженерные заграждения «Егоза». Рядом находились пешеходы. Когда сотрудники ГАИ,подъезжая к этому месту, увидели заграждение, то уже не имели возможности остановиться перед ним. В результате они наехали на проволоку, которая зацепилась за мотоциклы, растянулась и порвалась. Сотрудники ГАИ остановились в пятидесяти метрах после наезда, оперативно сняли с колес намотавшуюся проволоку. Для этого один из мотоциклистов подъехал к сотрудникам внутренних войск за инструментом. После этого мотопатруль продолжил движение. На тот момент мотоциклисты не знали, что, когда зацепили проволоку, она сбила женщину. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего».

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