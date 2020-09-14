МВД: 17-летний бесправник на ВАЗе ушел от погони ГАИ, но его все равно нашли (видео)

Источник материала: Onliner

«В Турове наряд ГАИ заметил тонированный ВАЗ 2106 без регистрационных номеров, — сообщает УВД Гомельской области. — С помощью включения проблесковых маячков был подан сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требования. Началось преследование». Погоня закончилась в поле, через которое водитель все же скрылся.

«Инспекторы неоднократно подавали требования об остановке, — рассказали в милиции. — Водитель их игнорировал и продолжал движение, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу безопасности движения. В результате неизвестный водитель выехал на поле и, не щадя машины, скрылся».

Позже, как сообщается, сотрудники Госавтоинспекции нашли автомобилиста: «Нарушителем оказался 17-летний юноша, который в марте этого года уже привлекался к административной ответственности за езду без прав. В результате в отношении него составили 7 административных материалов за нарушения ПДД».

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