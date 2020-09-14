На БМЗ протестующих заводчан начали лишать премий, а представителям стачкома «Беларуськалия» дали по 15 суток

Источник материала: Onliner

После оглашения результатов выборов и силовых разгонов мирных демонстраций 9—11 августа к протестному движению начали присоединяться и заводы. Попытки бастовать предпринимали на многих предприятиях: «Беларуськалии», «Гродно Азоте», «Нафтане», МТЗ, МАЗе... Теперь же особо активных бунтовщиков начала настигать кара — со стороны руководства или вообще суда.

На Белорусском металлургическом заводе начали лишать премий

Читатели Onliner прислали в редакцию фотографии распоряжения руководства Белорусского металлургического завода, в котором предлагается привлечь к дисциплинарной ответственности нескольких работников.

А именно — лишить 100% производственной премии на один месяц. Причина — несколько заводчан прошли на территорию предприятия и перекрыли движение скраповоза, тем самым препятствуя другим выполнять свои трудовые обязанности. Видимо, в знак протеста.





Сотрудники недоумевают: они уверяют, что заместитель генерального директора по техническому развитию Николай Анелькин публично дал слово, что за забастовку на БМЗ никого наказывать не будут. А тут раз — и урезание премий. Правда, есть и другая версия происходящего: обещали не наказывать только за официальную забастовку. А для того, чтобы она состоялась, не было собрано достаточного количества подписей.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Белорусского металлургического завода. Как только он появится, мы обязательно его опубликуем.

Членам стачкома «Беларуськалия» дали по 15 суток ареста

Бывшего члена стачкома 4-го рудоуправления Павла Разумовского, представителя стачкома «Беларуськалия» Романа Леончика и экс-председателя Независимого профсоюза горняков Сергея Черкасова приговорили к 15 суткам ареста. Статья, уже ставшая классической, — 23.34 КОАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Суд проходил в здании Солигорского РОВД.