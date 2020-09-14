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Переговоры Путина и Лукашенко могут продлиться до утра - эксперт
14.09.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не исключено, что лидеры двух стран будут общаться до утра, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Переговоры российского и белорусского президентов
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Это переговоры с глазу на глаз, один на один. Они продлятся столько времени, сколько понадобится. Ни формат, ни время не ограничены. Очень много они могут говорить. Главное, чтобы был результат", - сказал эксперт
"Если вспомнить минскую встречу по поводу разрешения конфликта на юго-востоке Украине, по минским договоренностям, то собирались на час-полтора, а просидели всю ночь до утра. Здесь вопрос не менее серьезный. На кону сегодня стоит государственность Беларуси, сохранение национального белорусского государства. Кроме России спасти национальную государственность Беларуси на сегодняшний день некому", - сказал Мартынов.
Он отметил, что "Россия последовательно поддерживает путь выхода из внутриполитического кризиса Беларуси через организацию широкого общенационального диалога по вопросу изменения в действующую конституцию, приведения ее к современным реалиям и вызовам и последующим после принятия новой конституции новые выборы - и парламентские, и президентские".
"Об этом Лукашенко говорил и сам неоднократно. Россия поддерживает этот путь выхода из кризиса и предпринимает усилия по сохранению белорусской государственности. Важно понимать, что Россия спасает белорусов, а не Лукашенко. Как бы кому-то, какой-то части из них не казалось иначе", - добавил политолог.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
По информации МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся, пока не будет достигнуто результатов.
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