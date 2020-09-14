Тяжелый ковидный люкс. Louis Vuitton выпустил щиты для лица за 960 долларов

Источник материала: Ежедневник

фото: vanityfair.com

В продажу в ряд фирменных бутиков новинка поступит в октябре.

Козырек в защитных щитах Louis Vuitton крепится на эластичный ремешок с логотипом бренда с золотыми заклепками по бокам, сообщает Газета.ru . Под прямыми солнечными лучами щит меняет цвет с прозрачного на темный.

Ранее сообщалось, что в Израиле начали разработку медицинской маски из 18-каратного белого золота. Она будет инкрустирована 3600 бриллиантами черного и белого цвета, оснащена фильтрами высшего качества N99 и может стоить до 1,5 млн долларов. Заказчиков изделия является китайский бизнесмен.