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Тяжелый ковидный люкс. Louis Vuitton выпустил щиты для лица за 960 долларов
14.09.2020 18:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vanityfair.com
В продажу в ряд фирменных бутиков новинка поступит в октябре.
Козырек в защитных щитах Louis Vuitton крепится на эластичный ремешок с логотипом бренда с золотыми заклепками по бокам, сообщает
Ранее сообщалось, что в Израиле начали разработку медицинской маски из 18-каратного белого золота. Она будет инкрустирована 3600 бриллиантами черного и белого цвета, оснащена фильтрами высшего качества N99 и может стоить до 1,5 млн долларов. Заказчиков изделия является китайский бизнесмен.
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В продажу в ряд фирменных бутиков новинка поступит в октябре.
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