Лукашенко о России: Надо теснее держаться с нашим старшим братом

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фото: inc-news.ru

Об этом он заявил на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября.

"Экономика лежит в основе всего, и поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике", - цитирует Лукашенко ТАСС .

Лукашенко также отметил, что события в Беларуси стали уроком и для Минска, и для Москвы: "Уроки надо извлекать из всех событий, и это для нас тоже это очень и очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали, - сказал он. - Мы, действительно, по договору ОДКБ шли ровно, и, учитывая отношения двух братских народов, а фактически одним народом, мы так и поступили: мы не воевали, мы не стреляли и даже палками не бросались, но продемонстрировали свою решимость".

В связи с этим Лукашенко также затронул тему сотрудничества в сфере обороны. "Оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить, кто-то хочет - пусть присоединяется к этим учениям, кто-то не хочет - пусть не делает это. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России, наш министр обороны уже получил такую команду, мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать, и малые, и большие учения будем проводить вместе", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что планирует сделать заявления о происходящих в Беларуси после выборов событиях на встречах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Это нам урок - не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть, о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах", - пообещал Лукашенко.