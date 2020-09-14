Шуневич покинул пост главы наблюдательного совета «Динамо-Минск»

Бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск», который занимал с 15 мая 2014 года, по решению председателя центрального совета одноименного физкультурно-спортивного общества Игоря Оберемко.

Также его решением в состав наблюдательного совета вошел председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, а заочное голосование по избранию нового председателя этого совета назначено на 15 сентября, сообщает клубная пресс-служба.

Наблюдательный совет минского «Динамо» был создан в январе 2010 года. Председатель совета определяет приоритетные направления деятельности клуба, утверждает перспективные и текущие планы работы.