Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в районной администрации Минска

На электронную почту столичной милиции поступило сообщение о том, что в одной из районных администраций города заложено взрывное устройство.

К указанным местам для обследования территории прибыли правоохранители. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность автора сообщения устанавливается.

Это не первое сообщение об опасности, поступившее в ОВД с начала года. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов обнаружено не было.