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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в районной администрации Минска
Источник материала: Навiны
На электронную почту столичной милиции поступило сообщение о том, что в одной из районных администраций города заложено взрывное устройство.
К указанным местам для обследования территории прибыли правоохранители. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность автора сообщения устанавливается.
Это не первое сообщение об опасности, поступившее в ОВД с начала года. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов обнаружено не было.
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На электронную почту столичной милиции поступило сообщение о том, что в одной из районных администраций города заложено взрывное устройство.
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