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ОМОН задержал отрабатывающий навыки ведения уличных боев «лесной отряд»

14.09.2020 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Под Могилевом пресечена «противоправная деятельность» отряда, участники которого якобы отрабатывали навыки ведения уличных боев, сообщает пресс-служба МВД.

«Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда, — говорится в сообщении. — Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу».

По информации пресс-службы МВД, в группе «имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции».

«Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете, — отмечается в сообщении. — Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. С места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза».

Возбуждено уголовное дело в отношении четырех активных участников группы. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Они задержаны и водворены в ИВС.

 
Теги: Могилев
 
 
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Под Могилевом пресечена «противоправная деятельность» отряда, участники которого якобы отрабатывали навыки ведения уличных боев, сообщает пресс-служба МВД.
 
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