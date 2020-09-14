Это что-то новенькое: музейного работника в Пинске судили за... ленточку на руке









Завотделом Музея Белорусского Полесья обвиняется в нарушении закона об участии в массовых мероприятиях. Его задержали во время проведения экскурсии по городу 11 сентября.





Сегодня в суде Пинского района и г.Пинска слушалось административное дело в отношении Валерия Кобринца. В пятницу его поместили в ИВС Пинского ГОВД. Выходные дни Валерий провел в изоляторе.





Изначально предполагалось, что в вину Валерию Кобринцу вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило 6 сентября на площади и улице Ленина под видом обзорной экскурсии по городу. Экскурсию, которая была в установленном порядке оплачена, проводил Валерий Кобринец. А его слушателями стали несколько десятков человек.





Позже выяснилось, что поводом для его задержания послужил сбор подписей за отзыв депутатов. Валерий Кобринец принимал в этом участие, собирал подписи избирателей в сквере по улице Первомайской в северном районе города.





Поддержать Валерия в суде пришли два десятка человек. Среди них — нынешние и бывшие коллеги по работе, а также пинчане, ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Одним назначили штраф, другим — административный арест на срок от 5 до 15 суток.





Ожидалось, что рассмотрение дела начнется в 10.00. Именно на это время назначаются к слушанию административные дела. И на это указывала информация на электронном табло в фойе здания суда. Значился номер зала судебных заседаний и фамилия судьи, который будет вести процесс.





Однако с 10.00 до 13.00 процесс так и не начался. Группа поддержки вернулась в суд к 14.00. Начала процесса ждать пришлось снова.





Председательствующий на процессе Климович озвучил суть предъявленного обвинения. Валерий обвинялся в участии 20 августа текущего года в несанкционированном мероприятии в районе мемориального комплекса «Партизанам Полесья». На руке у него имелась ленточка бело-красно-белого цвета.





Валерий Кобринец свою вину не признал. Он заявил, что в районе мемориального комплекса, действительно, находился. Но участия в мероприятии не принимал. Что касается ленточки на руке, то запрета на ношение такого атрибута сегодня нет.





В суде была просмотрена видеозапись, сделанная 20 августа у мемориального комплекса.





На записи было видно, что Валерий Кобринец стоит среди людей, обсуждающих текущую обстановку в стране, и разговаривает по телефону.





Решение суда — штраф в размере 10 базовых величин.