Сотрудник Минфина уволился в знак протеста - его задержали

Днем 13 сентября в Минске его и жену остановили милиционеры. Денис и Татьяна были вдали от шествий, но с бело-красно-белыми флагами на плечах. Им сказали, что они участвуют в несанкционированном митинге.





Свабодзе . - Ведь рядом не было не только людей с плакатами или флагами — вообще никого не было". "Мы его что, сами и создали, вдвоем? - высказали недоумение Татьяна в интервью. - Ведь рядом не было не только людей с плакатами или флагами — вообще никого не было".





Их затолкали в автобус и отвезли в Ленинское РУВД Минска . Жену вечером отпустили, так как в доме остался несовершеннолетний ребенок, а Дениса повезли в тюрьму номер 8 города Жодино.





Кто такой Денис Коляда

Денис Коляда работал консультантом юридического управления в Министерстве финансов 8 лет. 17 августа он подал заявление руководству о присоединении к забастовке. 18 августа Дениса уволили из ведомства.





"Я отказался в любом случае продолжать работу. Если белорусские власти позволяют себе не соблюдать законы, то и я могу считать себя свободным от выполнения обязанностей перед этой властью", - сказал ранее Денис в интервью «Нашей Ниве».





Как задерживали 13 сентября

Татьяна Коляда рассказала обстоятельства происшествия 13 сентября:





"Мы гуляли с мужем вдали от всех шествий, с флагами на плечах. В 14:50 мы шли по улице Свердлова возле перекрестка с Первомайской. Рядом остановились два микроавтобуса, выскочили ребята в черной одежде и масках, без опознавательных знаков, предложили "подвезти до РУВД". Мы отказались. Тогда они сказали, что у нас запрещенная символика. Почему запрещенная, кем - сказали, что их руководством, и не смогли объяснить, каким. Еще сказали, что мы участвуем в несанкционированном митинге".





Как заметила Татьяна, в протоколах был указан некий Шимановский, его показания для разных людей были как под копирку, все "махали флагами, кричали "Жыве Беларусь!" И якобы он лично задерживал и на Свердлова, и на Октябрьской, и в других местах.





Татьяна говорит, что она протокол не подписала. Ее и других женщин, которые имели маленьких детей, отпустили.





"Нам отдавали вещи и выпускали по трое, меня выпустили в 21:40, - говорит Татьяна. - Так отпустили 11 женщин. Всего в Ленинском РУВД было 50 задержанных. 9 юношей, возможно студентов, повезли в тюрьму на Окрестина, а остальных мужчин разного возраста и одну девушку — в тюрьму в Жодино».





Помогли волонтеры

Под стенами РУВД задержанных ждали волонтеры, Татьяна передает им огромную благодарность:





"Нас сразу укрыли пледами, предложили воду, чай, печенье. Мне нужно было поскорее к ребенку - и меня отвезли домой. Все это время я хорошо держалась, а от такой солидарности незнакомых людей растрогалась. Огромное им спасибо!»