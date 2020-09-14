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«Мам, пап, купите iPhone!» — мы нашли лучший вариант смартфона для вашего ребенка

14.09.2020 18:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Мам, пап, купите iPhone!» — мы нашли лучший вариант смартфона для вашего ребенка

Если вы уже родитель, то точно слышали фразу «Мам, пап, купи iPhone!». Вместе с нашими партнерами ASBIS мы уверены: теперь в этом споре вы легко можете проиграть. Почему? Смотрите аргументы здесь!

В мае 2020 Apple триумфально вернул культовый iPhone SE в продажу. Теперь он появился в новом обличии и идеально подходит в качестве первого (или уже нет) смартфона для ребенка.

«Мам, пап, купите iPhone!» — мы нашли лучший вариант смартфона для вашего ребенка

Что нового в этом устройстве?

  • Получил дизайн iPhone 8
  • Представлен в черном, белом и красном цветах
  • Оснащен самым мощным процессором на рынке среди устройств Apple — A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro и многое другое.

Но все эти аргументы, возможно, не так убедительны для родителя. Смотрите, чем iPhone SE удобен для вашего ребенка — и готовьтесь парировать!

 
 
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Если вы уже родитель, то точно слышали фразу «Мам, пап, купи iPhone!». Вместе с нашими партнерами ASBIS мы уверены: теперь в этом споре вы легко можете проиграть. Почему?
 
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