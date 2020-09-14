«Мам, пап, купите iPhone!» — мы нашли лучший вариант смартфона для вашего ребенка

Источник материала: ProBusiness





Если вы уже родитель, то точно слышали фразу «Мам, пап, купи iPhone!». Вместе с нашими партнерами ASBIS мы уверены: теперь в этом споре вы легко можете проиграть. Почему? Смотрите аргументы здесь!

В мае 2020 Apple триумфально вернул культовый iPhone SE в продажу. Теперь он появился в новом обличии и идеально подходит в качестве первого (или уже нет) смартфона для ребенка.





Что нового в этом устройстве?

Получил дизайн iPhone 8

Представлен в черном, белом и красном цветах

Оснащен самым мощным процессором на рынке среди устройств Apple — A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro и многое другое.