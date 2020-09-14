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«Мам, пап, купите iPhone!» — мы нашли лучший вариант смартфона для вашего ребенка
14.09.2020 18:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Если вы уже родитель, то точно слышали фразу «Мам, пап, купи iPhone!». Вместе с нашими партнерами ASBIS мы уверены: теперь в этом споре вы легко можете проиграть. Почему? Смотрите аргументы
В мае 2020 Apple триумфально вернул культовый iPhone SE в продажу. Теперь он появился в новом обличии и идеально подходит в качестве первого (или уже нет) смартфона для ребенка.
Что нового в этом устройстве?
Но все эти аргументы, возможно, не так убедительны для родителя.
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Если вы уже родитель, то точно слышали фразу «Мам, пап, купи iPhone!». Вместе с нашими партнерами ASBIS мы уверены: теперь в этом споре вы легко можете проиграть. Почему?
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