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«Закон в стране не соблюдается». IT-мастодонт Юрий Гурский передумал расширять офисы в Минске – боится за свои инвестиции
Источник материала: KYKY>
Известный беларуский IT-бизнесмен Юрий Гурский с 2016 года вместе с семьей живет на Кипре. Но сейчас он внимательно следит не за погодой на средиземном море, а за тем, что происходит в его родной стране – ведь в Минске до сих пор работают офисы многих его компаний.
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Сейчас в Минске расположены офисы компаний Гурского Flo и Wannaby, где работают 250 сотрудников. Юрий, как и другие IT-бизнесмены, из-за событий в Беларуси не хочет расширять минские офисы. Но, что важно, пока не думает о их закрытии – если только компанию не вынудят это сделать.
«Никакого оптимизма мы не испытываем. Ситуация (с выборами) показала, что сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы конституции, поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно», – рассказал Юрий. Он также уточнил, что поддерживает любое решение своих сотрудников: тем, кто хочет уехать, компании бизнесмена помогают с релокацией — оплачивают дорогу к новому месту в другой стране, помогают оформить документы и найти жилье.
Еще одна важная вещь в контексте Беларуси, которую озвучил Гурский – что с его идеей про IT-университет. Оказывается, Юрий отказался от участия в этом проекте.
По словам Гурского, IT-университет планировалось построить «по лучшим западным образцам»: «Мы думали брать не больше 1000-2000 человек. Мы могли бы сказать выпускникам, что те, кто будет хорошо учиться, гарантированно будут трудоустроены в определенный пул компаний. Родители были бы мотивированы отдавать в такой университет талантливых детей», — рассказывает Гурский.
Сейчас, полагает бизнесмен, подобные идеи рискованны. «Например, могут просто «пришить» статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет».
Фото обложки DR
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«Закон в стране не соблюдается». IT-мастодонт Юрий Гурский передумал расширять офисы в Минске – боится за свои инвестиции
Известный беларуский IT-бизнесмен Юрий Гурский с 2016 года вместе с семьей живет на Кипре. Но сейчас он внимательно следит не за погодой на средиземном море, а за тем,...
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