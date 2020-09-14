«Закон в стране не соблюдается». IT-мастодонт Юрий Гурский передумал расширять офисы в Минске – боится за свои инвестиции

Источник материала: KYKY

Известный беларуский IT-бизнесмен Юрий Гурский с 2016 года вместе с семьей живет на Кипре. Но сейчас он внимательно следит не за погодой на средиземном море, а за тем, что происходит в его родной стране – ведь в Минске до сих пор работают офисы многих его компаний.

Юрий дал большое интервью Forbes, читайте его по ссылке. А мы передаем вам его слова относительно бизнеса в протестное время в Беларуси.

Сейчас в Минске расположены офисы компаний Гурского Flo и Wannaby, где работают 250 сотрудников. Юрий, как и другие IT-бизнесмены, из-за событий в Беларуси не хочет расширять минские офисы. Но, что важно, пока не думает о их закрытии – если только компанию не вынудят это сделать.

«Никакого оптимизма мы не испытываем. Ситуация (с выборами) показала, что сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы конституции, поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно», – рассказал Юрий. Он также уточнил, что поддерживает любое решение своих сотрудников: тем, кто хочет уехать, компании бизнесмена помогают с релокацией — оплачивают дорогу к новому месту в другой стране, помогают оформить документы и найти жилье.

Еще одна важная вещь в контексте Беларуси, которую озвучил Гурский – что с его идеей про IT-университет. Оказывается, Юрий отказался от участия в этом проекте.

По словам Гурского, IT-университет планировалось построить «по лучшим западным образцам»: «Мы думали брать не больше 1000-2000 человек. Мы могли бы сказать выпускникам, что те, кто будет хорошо учиться, гарантированно будут трудоустроены в определенный пул компаний. Родители были бы мотивированы отдавать в такой университет талантливых детей», — рассказывает Гурский.

Сейчас, полагает бизнесмен, подобные идеи рискованны. «Например, могут просто «пришить» статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет».

Фото обложки DR