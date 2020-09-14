Первый из президентов предупредил Лукашенко о суде в Гааге за его выходки после выборов

Источник материала: KYKY

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предупредила так называемых властей Беларуси, что за применение насилия для подавления мирных протестов они рискуют быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко», — заявила Кальюлайд в интервью ERR.

Она подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Беларуси в Европейском союзе. При этом президент отметила, что народ Беларуси «должен справиться с этим сам», так как «вмешательство извне невозможно и нецелесообразно».

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