Белорусские медики провели операцию на сердце новорожденной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце новорожденной: она выполнялась через небольшой разрез и длилась полтора часа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Девочка появилась на свет в РНПЦ "Мать и дитя". Она весила всего 930 граммов, при том, что нормой для ребенка при рождении считается – от 2,5 до 4,5 килограммов.

Малышку перевели на обследование в Детский хирургический центр (ДХЦ). Там у нее диагностировали врожденный порок сердца.

Как уточнил заведующий отделом детской кардиохирурги и ДХЦ Юрий Линник, подобный диагноз достаточно распространен при такой маленькой массе тела, однако помимо этого у малышки выявили подозрение на формирование коарктации (сужения) аорты. Это заболевание опасно тем, что может привести к ишемии почек, кишечника и других органов.

Несмотря на сложность операции, с учетом крохотных размеров девочки, медики решились на хирургическое вмешательство и успешно справились со своей работой.