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Игорь Шуневич покинул пост председателя набсовета минского «Динамо»

14.09.2020 18:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший министр МВД Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск», который занимал с 15 мая 2014 года. Такое решение принял председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также его решением в состав Наблюдательного совета вошел председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, а заочное голосование по избранию нового председателя этого совета назначено на 15 сентября 2020 года.

«Наблюдательный совет минского „Динамо“, призванный содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функцию, создан в январе 2010 года. В его состав входят должностные лица, чей статус, административный ресурс и авторитет в белорусском хоккее позволяют в рабочем порядке и в форме плановых заседаний рассматривать и решать на коллегиальной основе наиболее значимые вопросы развития организации. Председатель Наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба», — сообщает сайт «зубров».

 
Теги: Минск
 
 
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Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск», который занимал с 15 мая 2014 года. Такое решение принял...
 
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