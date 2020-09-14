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Relikt выпустила клип с кадрами августовских акций протеста и архивной съемкой из 90-х и «нулевых»

14.09.2020 18:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа Relikt сделала кавер на известную песню «Прыйдзе іх дзень» легендарной белорусской рок-группы 80-х «Бонда».

Клип на песню «Прышоў гэты дзень» создал режиссер Кирилл Чичелис. Он использовал съемки с августовских акций и совместил их с архивными кадрами из 90-х и «нулевых».

Видео группа прокомментировала так:

— События этого года изменили белорусов и Беларусь. Поэтому мы переосмыслили песню «Прыйдзе іх дзень». Кажется, этот день настал. В единстве наша сила. Будем вместе!

Оригинальная версия композиции была сочинена «Бондай» 30 лет назад. Кстати, участниками этой команды были позже созданы группы «Крама» и Ulis.

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Теги: Минск
 
 
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Группа Relikt сделала кавер на известную песню «Прыйдзе іх дзень» легендарной белорусской рок-группы 80-х «Бонда».
 
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