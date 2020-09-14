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Relikt выпустила клип с кадрами августовских акций протеста и архивной съемкой из 90-х и «нулевых»
Источник материала: Tut.by
Группа Relikt сделала кавер на известную песню «Прыйдзе іх дзень» легендарной белорусской рок-группы 80-х «Бонда».
Клип на песню «Прышоў гэты дзень» создал режиссер Кирилл Чичелис. Он использовал съемки с августовских акций и совместил их с архивными кадрами из 90-х и «нулевых».
Видео группа прокомментировала так:
— События этого года изменили белорусов и Беларусь. Поэтому мы переосмыслили песню «Прыйдзе іх дзень». Кажется, этот день настал. В единстве наша сила. Будем вместе!
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Группа Relikt сделала кавер на известную песню «Прыйдзе іх дзень» легендарной белорусской рок-группы 80-х «Бонда».
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