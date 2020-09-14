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В МВД прокомментировали инцидент в Жодино, где милиционер ударил женщину
Источник материала: Навiны
В МВД прокомментировали инцидент на массовой акции 13 сентября в Жодино, где милиционер ударил женщину.
«Вчера в интернете появилось
По информации пресс-службы, «неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции». «Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации, тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — говорится в сообщении.
В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.
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В МВД прокомментировали инцидент на массовой акции 13 сентября в Жодино, где милиционер ударил женщину.
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