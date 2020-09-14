В МВД прокомментировали инцидент в Жодино, где милиционер ударил женщину

В МВД прокомментировали инцидент на массовой акции 13 сентября в Жодино, где милиционер ударил женщину.

«Вчера в интернете появилось видео инцидента между сотрудниками Жодинского ГОВД и протестующими, — говорится в сообщении пресс-службы. — Ситуация складывалась следующим образом. Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления».

По информации пресс-службы, «неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции». «Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации, тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — говорится в сообщении.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.