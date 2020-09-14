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Лукашенко заявил Путину, что по выходным освобождает часть Минска для протестующих

14.09.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для протестующих в выходные дни освобождается часть территории Минска, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

«Внимательно за этим наблюдаю. Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то... У нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье — общий марш. Суббота, воскресенье. В эти дни, обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу-воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части», — заявил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого разместил близкий к нему телеграм-канал «Пул Первого».

 
Теги: Минск
 
 
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Для протестующих в выходные дни освобождается часть территории Минска, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября в...
 
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