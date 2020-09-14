Лукашенко заявил Путину, что по выходным освобождает часть Минска для протестующих

Для протестующих в выходные дни освобождается часть территории Минска, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

«Внимательно за этим наблюдаю. Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то... У нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье — общий марш. Суббота, воскресенье. В эти дни, обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу-воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части», — заявил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого разместил близкий к нему телеграм-канал «Пул Первого».