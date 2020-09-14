Андрей Казакевич: Россия не готова взять на баланс белорусскую власть

Директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич в интервью “Белорусскому партизану” высказался по итогам встречи руководителей Беларуси и России в Сочи.





- Следует выделить две центральные темы, которые затрагивались во время переговоров Лукашенко с Путиным. Путин опять заговорил про конституционную реформу. Мне все-таки кажется, что для России конституционная реформа не является формальным пунктом, она заинтересована в транзите власти, конечно же, по российскому сценарию. Путин также напомнил, что и ОБСЕ предложила белорусской стороне похожий план – это и есть основа того, что должно происходить в Беларуси. Не скажу, что Путин вспомнил про этот план в международном контексте, но все же с международной привязкой. Конституционная реформа должна пройти в Беларуси. Правда, Лукашенко полностью проигнорировал замечание. Рассказал, как позволяет людям ходить по улицам белорусских городов, а мы все знаем, что это является неправдой. Сообщил, что демонстрации пока не перешли некие красные линии с его точки зрения, чтобы применять жесткие действия. Арест свыше 700 человек за два выходных дня – не жесткие действия с точки зрения Лукашенко, без перехода красных линий. Но самая важная тема, о которой говорил Путин, - обещание выдать государственный кредит на полтора миллиарда долларов. Для Лукашенко это крайне необходимая помощь, хотя она не решает всех экономических проблем, но позволит слегка стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Думаю, все многочисленные «спасибо» Лукашенко, хотя он и не вспоминал о кредите, как раз к нему и относилась.





- Какую позицию занял Кремль по отношению к событиям, происходящим в Беларуси?





- Нужно признать, что в краткосрочной перспективе Лукашенко все-таки сохранится, Кремль не собирается выступать против него. Но, во-первых, финансовая поддержка не решает все проблемы, с которыми столкнулся белорусский режим. А во-вторых, Кремль настаивает на конституционной реформе, речь идет о возможных новых выборах, о транзите власти, о серьезной политической реформе. Поддержка Кремля так или иначе завязана на требовании проводить внутриполитические изменения. Во всяком случае, мы не видим, чтобы Россия была готова полностью взять на баланс белорусскую власть.





- Лукашенко, судя по всему, не слишком обрадован перспективой и политической реформы, и транзита власти.





- Конечно же, Лукашенко хотелось бы делать это по своим правилам и когда захочет он. Думаю, такая перспектива не вызывает у него бесконечного энтузиазма, но он должен с этим мириться.





- Значит, Лукашенко доволен деньгами, но не доволен перспективой прощания с властью?





- Выглядит, что и деньгами он доволен лишь частично. Все-таки это не тая сумма, которая кардинально может решить ситуацию. Во-первых, за время протестов в ЗВР образовалась дыра в полтора миллиарда долларов, во-вторых, нужны 600 миллионов долларов на рефинансирование российского долга, к тому же Минск , по неподтвержденной информации, обязался выплатить задолженность по газу, которую раньше оспаривал, - а это 300 миллионов долларов. В принципе, государственного кредита хватит только на текущие расходы, но не на стабилизацию ситуации в стране.







