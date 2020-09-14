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Лукашенко: Беларуси нужно теснее держаться со старшим братом – Россией

14.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.

«Где-то побольше российские предприятия поставляют свои комплектующие изделия и другой продукции. как обычно считают, если в среднем в семье четверо человек, то это получается 40 миллионов россиян, то есть кооперация теснейшая. Вы абсолютно правы, мы в этом направлении будем делать все, чтобы ни россияне, ни белорусы, потому что у нас фактически вся страна завязана на сырье, комплектующие, материалы, не говоря уже о рынках – мы 49% продукции поставляем с РФ. Вот и вся экономика. Я как-то своего товарища Орбана (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – прим.ред.) спросил, когда он был в Минске, о сотрудничестве с другими странами, особенно в ЕС, в связи с его позицией – он же особенную позицию занимает. Он мне назвал цифру, по-моему, 90% они торгуют с Германией. «Вот и весь ответ на твой вопрос», – сказал он мне. Поэтому экономика лежит в основе всего, и я тоже придерживаюсь этой линии», – сказал белорусский лидер.

«А вот эти события нам показали, что нам нужно теснее держаться со старшим братом, сотрудничать во всех сферах, в том числе в сфере экономики. Вы мне позвонили тогда и предложили механизм работы, мы с вами еще до выборов договаривались, что выборы пройдут и мы активнее займемся экономическими вопросами», – отметил Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом белорусский лидер сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
 
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