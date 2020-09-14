Автомобилистка, у которой забрали Fiat «из-за шурупов в наборе инструментов», вернула машину

Источник материала: Onliner

В середине августа мы писали об истории Ольги. Она утверждала: «12 августа ехали по Гродно на Fiat Bravo, за нами увязались „Газель“ и Volkswagen Polo. Свернули во дворы — неизвестные за ними. Выехали из дворов на улицу — преследование продолжилось. Впереди увидели автомобиль ГАИ. Нас задержали из машины». Сегодня Ольга забрала автомобиль и показала, в каком он состоянии.

Напомним рассказ Ольги: «После того как увидели автомобиль ГАИ с проблесковыми маячками, сразу остановились. Рядом остановились преследовавшие нас легковушка и бусик. Оттуда выбежали люди в форме ОМОНа. Я успела открыть дверь, ступить одной ногой на асфальт, как меня повалили на дорогу, а по машине посыпались удары дубинками. Я просила, чтобы они прекратили, говорила, что девочки выходят, что в машине две двери. В ответ услышала: „Добавим еще парочку дверей“. Одна девушка получила удар дубинкой по спине, другая по голове, и еще девушка получила ссадину от того, что ее жестко закинули в бус.





Нам говорили, что мы быдло, спрашивали, сколько нам заплатили. На лбах зеленкой нарисовали кресты, — таковы воспоминания девушки. — На коленях в бусе мы стояли минут 20, кажется, машину обыскивали. Люди в форме ГАИ отошли в сторону, как будто сами боялись этих омоновцев. Потом повезли в отделение, туда же отогнали и разбитый Fiat Bravo. По дороге постоянно унижали, а сами силовики спрашивали, как доехать. Пришли девушки-омоновцы, сказали нам, что мы уже нигде не работаем, что поедем на поезде в тюрьму в Волковыск на 8 лет, «чух-чух-чух». Мимо прошел какой-то высокий седой мужчина в гражданском, тоже обзывал нас и спрашивал, сколько нам заплатили. Затем нас развели по разным кабинетам, где снова начались вопросы о том, сколько нам заплатили. С допросами отстали только тогда, когда в сумочке нашли лишь 10 рублей. Пришел какой-то мужчина, стал фотографировать фото с моего телефона, говорил, что нам нужно на нары, на доски. Одной девочке омоновец сказал, что если кто-то узнает его фамилию, то он сделает инвалидом и ее, и ее детей. Нам говорили, что мы здесь все просто мясо. Не дали позвонить родителям со словами: „Ты уже совершеннолетняя, ты звонить не будешь“. На просьбу, что нужен адвокат, ответили: „Вы фильмов насмотрелись“».





Ольга рассказала и про «подозрения»: «Во время обыска Fiat Bravo в багажнике нашли футляр с набором ключей и инструментов. В нем же было несколько шурупов, из-за которых и появился ряд вопросов. Говорили, что ездила возле РОВД и разбрасывала эти шурупы. Говорили, машину „срисовали“. Моя машина в тюнинге, вся в наклейках. Я говорила: у вас везде камеры, посмотрите, это не моя машина. Я такой ерундой даже не думала заниматься. Отвели в подвал на какие-то маты, в маленькую комнату, где были деревянные лавки. Еще дали антисептики, чтобы оттереть метки на лбах. Сказали, что у кого такие метки — то это сразу сутки. В комнатушке нас продержали до 9 утра. Правда, разрешили сходить в туалет и попить воды из крана. А утром повели на осмотр машины, но у силовиков возникли между собой какие-то споры, и нас вернули обратно в здание, откуда в 11:30 повезли в тюрьму. По дороге нас снова постоянно пугали, говорили, что нас просто убьют. В тюрьме с задержанными общались хорошо. Около 14:30 приехало много судей, нам сказали с ними не спорить. В итоге самой старшей из нас дали штраф в 5 б. в., а нам только предупреждения и выпустили на волю. Но машину в отделении милиции не отдали.

К Fiat Bravo приехал следователь, повреждения были зафиксированы, машина опечатана, — таков финал истории, рассказанной девушкой. — Следователь сказал мне, что сотрудникам ОМОНа грозит уголовное дело, что это явно превышение служебных полномочий. Остальные девушки не будут писать заявление, они сильно напуганы. Я тоже напугана, но эти зверства не должны повториться. Это уже не забыть».

Сегодня в подтверждение слов девушки AutoGrodno публикует снимки разбитого Fiat. «Все это время девушка пыталась забрать свою разбитую машину со стоянки милиции — и только сегодня ей это удалось, — говорится в заметке. — Хорошо, что она стояла под навесом и салон не залило дождями. Правда, машина уже не заводилась, так как сел аккумулятор, там помогли его „прикурить“».

В милиции сказали, что все материалы переданы в СК и что оттуда пришел ответ: нет причин в возбуждении уголовного дела в адрес Ольги. Однако она ждет ответа от Следственного комитета о том, насколько правомерны были действия сотрудников ОМОНа. Заявление она подала еще месяц назад. Ольга намерена не дожидаться решения СК и заменить стекла (планирует потратить около $150 в эквиваленте): машина нужна уже сейчас.









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