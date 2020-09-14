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Путин пообещал Беларуси госкредит на 1,5 миллиарда долларов – видео
14.09.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По словам российского лидера, министерства финансов двух государств уже начали работу над согласованием
Для Лукашенко визит в Сочи стал первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента. Главы двух стран провели встречу с глазу на глаз без участия делегаций, обсудив развитие отношений между Россией и Беларусью, экономические проекты, а также ключевые вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
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Президент России Владимир Путин в Сочи на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску госкредит на 1,5...
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