Путин пообещал Беларуси госкредит на 1,5 миллиарда долларов – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам российского лидера, министерства финансов двух государств уже начали работу над согласованием кредита .

Для Лукашенко визит в Сочи стал первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента. Главы двух стран провели встречу с глазу на глаз без участия делегаций, обсудив развитие отношений между Россией и Беларусью, экономические проекты, а также ключевые вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

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