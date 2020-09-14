ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шапито дня: В МВД пожаловались, что беларусы шлют фото своих гениталий милиционерам

14.09.2020 19:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

И. о. начальника управления по Минской области МВД Беларуси Владислав Олейников в разговоре с КП пожаловался на травлю силовиков. Редакция KYKY против насилия и травли во всех ее проявлениях, поэтому мы лишь безоценочно процитируем фрагмент этого интервью:

«Олейников: Проблема интернет-травли действительно актуализировалась. На созданных интернет-ресурсах всем желающим предлагается принять участие в идентификации личности сотрудников для «последующего привлечения к ответственности» за якобы «противоправные действия». При этом, как правило, никаких подтверждений таких действий нет. А география такого «буллинга» не ограничивается Белоруссией, в этом принимают участие и иностранные граждане, в том числе, из России. В выборе выражений, как правило, не стесняются. Угрозы варьируются от изнасилований и нанесения тяжких телесных повреждений до убийств с особой жестокостью. И зачастую это звучит не только в адрес сотрудников, но в адрес их близких, кого смогли найти в интернете… Есть случаи, когда с кладбищ брали венки с крестами и подкидывали их на порог родителей сотрудников. Сообщения с угрозами нередко сопровождаются снимками, когда граждане фотографируют свои гениталии и присылают милиционерам.

Вопрос журналиста: Для чего? Оскорбить?

Олейников: Там обычно пишут, что с помощью половых органов сделают с сотрудником. Считают, что так оказывают психологическое воздействие. Только в Минской области с 9 августа по 10 сентября зафиксировано 44 случая разглашения персональных данных, 15 угроз, 9 оскорблений и 3 клеветы в отношении сотрудников и их близких. Злоумышленников мы выявляем и задерживаем. Возбуждено 7 уголовных дел по фактам угроз и оскорблений, некоторым грозит до 6 лет лишения свободы».

Читайте по теме: «Люди лежали живым ковром в лужах крови». Жуткий репортаж о том, как избивали задержанных в тюрьмах

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И. о. начальника управления по Минской области МВД Беларуси Владислав Олейников в разговоре с КП пожаловался на травлю силовиков. Редакция KYKY против насилия и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларуси нужно теснее держаться со старшим братом – Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика