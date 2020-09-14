Шапито дня: В МВД пожаловались, что беларусы шлют фото своих гениталий милиционерам

Источник материала: KYKY

И. о. начальника управления по Минской области МВД Беларуси Владислав Олейников в разговоре с КП пожаловался на травлю силовиков. Редакция KYKY против насилия и травли во всех ее проявлениях, поэтому мы лишь безоценочно процитируем фрагмент этого интервью:

«Олейников: Проблема интернет-травли действительно актуализировалась. На созданных интернет-ресурсах всем желающим предлагается принять участие в идентификации личности сотрудников для «последующего привлечения к ответственности» за якобы «противоправные действия». При этом, как правило, никаких подтверждений таких действий нет. А география такого «буллинга» не ограничивается Белоруссией, в этом принимают участие и иностранные граждане, в том числе, из России. В выборе выражений, как правило, не стесняются. Угрозы варьируются от изнасилований и нанесения тяжких телесных повреждений до убийств с особой жестокостью. И зачастую это звучит не только в адрес сотрудников, но в адрес их близких, кого смогли найти в интернете… Есть случаи, когда с кладбищ брали венки с крестами и подкидывали их на порог родителей сотрудников. Сообщения с угрозами нередко сопровождаются снимками, когда граждане фотографируют свои гениталии и присылают милиционерам.

Вопрос журналиста: Для чего? Оскорбить?

Олейников: Там обычно пишут, что с помощью половых органов сделают с сотрудником. Считают, что так оказывают психологическое воздействие. Только в Минской области с 9 августа по 10 сентября зафиксировано 44 случая разглашения персональных данных, 15 угроз, 9 оскорблений и 3 клеветы в отношении сотрудников и их близких. Злоумышленников мы выявляем и задерживаем. Возбуждено 7 уголовных дел по фактам угроз и оскорблений, некоторым грозит до 6 лет лишения свободы».