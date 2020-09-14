Лайфхак от юриста для беларусов: что делать, если вам звонят и вызывают в РУВД из-за участия в митингах

Источник материала: KYKY

Дарья Альперн-Катковская, которая раньше работала юристом в адвокатском бюро, а позже переквалифицировалась в психолога частной практики, написала в своем фейсбуке пост . Он будет важен для всех, кто ходит на мирные акции, – поскольку сейчас милиция время от времени обзванивает беларусов, зазывая в участок. Во-первых, в таких случаях вы всегда можете требовать официальную повестку. А во-вторых, прочтите этот пост: он пояснит, как действовать:

«Последнее время многим звонят и приглашают в РУВД побеседовать («есть подозрение, что вы участвовали в несанкционированном мероприятии» и тп). Обычно советуют требовать повестку, говорить о правах и тд.

Делюсь отработанным лайфхаком 2010 года. Когда вам звонит незнакомый дядя и рассказывает такую лабуду (независимо, участвовали вы или нет), вы сначала молчите (нужно собраться с мыслями и войти в роль). А потом говорите:

– Вася, это ты? Как же задолбали твои глупые шутки! Придумай что-нибудь пооригинальнее. Ты достал! – и кладете трубку.

Если звонок повторный – примерно то же. ￼

Вашей задачей является прикинуться шлангом и не вести никаких разговоров по существу и прервать беседу, получив при этом базовую информацию. Можно потренироваться перед зеркалом заранее, чтобы не стушеваться в нужный момент.

Что вам это даст?! Во многих случаях от вас как минимум временно, а то и насовсем отстанут, потому что им ещё других по списку обзванивать (ну, и настоящих буйных мало). Как минимум соизволят родить повестку, в которой будет указана статья и тд. Потом у вас будет время заключить договор с адвокатом, при выходе из дома надеть пару пар чистых трусов, запихать прокладок, надеть на себя пару маек, обувь без шнурков и удобную худи (все, что вы носите с собой в тревожном чемоданчике, у вас отберут, это тоже практикуют с 2010 года, вам все равно придётся ждать передачу – поэтому не носите).

Лайфхак номер два: соберите первую передачу себе сами и проинструктируйте близких/друзей. Если будут передавать не родственники – заранее сообщите доверенным лицам своё отчество и год рождения. Поверьте, вы лучше знаете, какие книжки вам охота читать в ближайшее время и каким карандашиком на какой бумаге рисовать рисуночки и в каких трениках и шлёпках удобнее ходить.

Времена такие, что коснуться это может вообще любого человека. Берегите себя и пусть это просто не понадобиться, но будет готово».