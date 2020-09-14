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В России показали iPhone 12 почти за 5 тысяч долларов

14.09.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar показал iPhone 12, инкрустированные редкими материалами. При этом официального анонса аппаратов от самой Apple еще не произошло.


Бренд представил коллекцию iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max под названием Space Odyssey. Коллекция состоит из трех модификаций — Mercury, Mars и Moon. В их отделке используются фрагменты метеоритов, упавших на Землю с Меркурия, Марса и Луны. Во всяком случае, так заявляют в компании.

Так, например, iPhone 12 Pro Moon выполнен из титана, есть вставки из композитного камня. «Астероиды» на задней панели сделаны из кусочков метеорита. Уточняется, что каждая из моделей — Mercury, Mars и Moon — будет выпущена ограниченным тиражом, всего по 19 экземпляров.



Начальная цена на iPhone 12 Pro Moon составляет 379 тысяч российских рублей (5060 долларов), iPhone 12 Pro Mercury — 429 тысяч российских рублей (5730 долларов), а iPhone 12 Pro Mars — 367 тысяч российских рублей (4900 долларов).,

Напомним: сама Apple представит как минимум четыре смартфона — iPhone 12 (5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Аппараты получает OLED-панели, процессор Apple A14 Bionic, 5G-модемы, а также сдвоенные и строенные основные камеры. Скорее всего, официальный анонс пройдет в октябре, тогда же девайсы появятся в продаже в странах «первой волны».

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
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Аппарат создало известное люксовое бюро Caviar.
 
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