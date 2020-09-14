У минчанки списали с карты чаевые за поездку на такси, хотя она не давала согласия. Как так вышло

Источник материала: Tut.by

«После поездки на такси с банковской карты списалась оплата за нее. Но спустя какое-то время мне пришло еще одно смс о списании 79 копеек этой же службой. При следующей поездке ситуация повторилась», рассказывает минчанка Мария. В службе поддержки пояснили, что эти копейки — это чаевые водителю. Однако женщина утверждает, что не давала согласие на списание с карты чаевых.





Мария говорит, что Яндекс.Такси она стала пользоваться совсем недавно.

— Установила приложение, привязала карту и заказала машину, — рассказывает женщина. — Никакие настройки в приложении я не меняла, все вопросы, которые задавала программа при установке, просто пропустила. То есть какие настройки были изначально, такие и остались. После поездки с банковской карты списалась оплата за нее. Но спустя какое-то время мне пришло еще одно смс о списании 79 копеек. Списало их тоже Яндекс.Такси. Я не придала этому значения, подумала, что это какой-то сбой, может, неправильно сумму за поездку выставили. Но после второй поездки на такси ситуация повторилась — у меня списали дополнительно 88 копеек.

Женщина написала в службу поддержки. Там ей пояснили, что списанные копейки — это чаевые водителю, которые были включены в настройках приложения.

— На вопрос, почему при установке приложения там в настройках уже было автоматом прописано 10% чаевых, а не 0%, мне никто не ответил, — продолжает Мария. — То есть они сразу без согласия списывают деньги, а потом, если догадаешься или кто-то подскажет, ты можешь выставить какой-то другой процент или отказаться от дачи чаевых на следующие поездки. Дело не в том, что жалко этих копеек, а в законности такого способа получения чаевых.

В службе поддержки Яндекс.Такси клиенту сообщили, что «выбрать размер чаевых для всех поездок можно в настройках способа оплаты услуги».

— Специалисты службы поддержки пояснили, что есть два способа давать чаевые: настроить по умолчанию для всех поездок или выбирать после каждой поездки, кого наградить. И сообщили, что если клиент оставил чаевые водителю ошибочно, нужно написать в службу поддержки, там помогут. В поддержке поблагодарили за предложение (выставлять в приложении автоматически процент чаевых 0 — прим.ред.), сообщили, что уже передали его руководителю и поблагодарили за помощь в совершенствовании сервиса.