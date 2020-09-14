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Юрий Гурский: Мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности

14.09.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный ИТ-предприниматель Юрий Гурский дал интервью Forbes, где в том числе поделился планами относительно минского офиса и IT-университета. Приводим цитату оттуда.


Источник: palta.com

Напомним, Юрий Гурский — ключевая фигура в IT-индустрии Беларуси, как и его брат Дмитрий. Они родились в Минске и росли, как сказал Юрий в интервью совладельцу корпорации «Технониколь» Игорю Рыбакову, в «интересной семье: мать — библиотекарь, отец — алкоголик». К примеру, первый компьютер семье удалось купить, продав семейную реликвию — открытку с автографом Юрия Гагарина.

Как мы писали ранее, братья Гурские начинали в конце 2000-х в издательском бизнесе, но успех к Юрию Гурскому пришел в результате удачного выхода из компании Viaden Media. Вместе с бывшим партнером Виктором Прокопеней он продал ее израильскому миллиардеру Тедди Саги, а вырученные от сделки деньги вложил в несколько стартапов. Удачные продажи некоторых из них (Maps.Me, MSQRD, Aimatter) принесли Юрию мировую известность.

Сейчас Гурский — CEO компании Palta, которая, в частности, объединила доли в мобильных приложениях Flo и Prisma. Стоимость активов Palta, по словам Гурского, достигает 200 млн долларов.

Сейчас Юрий живет вместе со своей семьей на Кипре, но внимательно наблюдает за происходящим в Беларуси. Так, до начала протестов Гурский вместе с коллегами вынашивал идею построить IT-университет в Беларуси «по лучшим западным образцам». Но сейчас он полагает, что подобные идеи чересчур рискованны.

«Например, могут просто „пришить“ статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет», — говорит Гурский.

Кроме того, Юрий уже не хочет расширять офис в Минске и массово нанимать сотрудников. Но и закрывать не планирует, если только компанию «не вынудят как-то это сделать».

«Никакого оптимизма мы не испытываем. Ситуация показала, что сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы Конституции, поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно», — сказал в интервью Forbes предприниматель.

При этом Flo и Wannaby поддерживают сотрудников независимо от того, решили они остаться в стране или уехать. Желающим покинуть Беларусь компании помогают с релокацией — оплачивают дорогу, помогают оформить документы и найти жилье.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Гурский говорит, что уже не хочет расширять офис в Минске из-за ситуации в стране.
 
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