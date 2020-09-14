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Юрий Гурский: Мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности
Источник материала: Tut.by
Известный ИТ-предприниматель Юрий Гурский дал
Напомним, Юрий Гурский — ключевая фигура в IT-индустрии Беларуси, как и его брат Дмитрий. Они родились в Минске и росли, как сказал Юрий в
Как мы
Сейчас Гурский — CEO компании
Сейчас Юрий живет вместе со своей семьей на Кипре, но внимательно наблюдает за происходящим в Беларуси. Так, до начала протестов Гурский вместе с коллегами вынашивал идею построить IT-университет в Беларуси «по лучшим западным образцам». Но сейчас он полагает, что подобные идеи чересчур рискованны.
«Например, могут просто „пришить“ статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет», — говорит Гурский.
Кроме того, Юрий уже не хочет расширять офис в Минске и массово нанимать сотрудников. Но и закрывать не планирует, если только компанию «не вынудят как-то это сделать».
«Никакого оптимизма мы не испытываем. Ситуация показала, что сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы Конституции, поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно», — сказал в интервью Forbes предприниматель.
При этом Flo и Wannaby поддерживают сотрудников независимо от того, решили они остаться в стране или уехать. Желающим покинуть Беларусь компании помогают с релокацией — оплачивают дорогу, помогают оформить документы и найти жилье.
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Юрий Гурский говорит, что уже не хочет расширять офис в Минске из-за ситуации в стране.
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