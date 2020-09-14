«Надо менять отношение к Дроздам». Очевидцы рассказали, что вчера было возле дома Ермошиной

Источник материала: Tut.by

«Страшно не было. Пока не было ОМОНа — все было замечательно», — говорят свидетели вчерашней акции у дома Лидии Ермошиной в Дроздах, которые при этом не принимали участия в шествии. Как все вчера все выглядело со стороны, что было потом и что думают об этом местные — в материале TUT.BY.





Что было вчера?

Во время вчерашнего марша большая часть участников акции дошла до кордона силовиков возле ТРЦ Arena City. Но оказалось немало и тех, кто пошел к дому Лидии Ермошиной внутри квартала Дрозды. В итоге нескольких человек там задержали с применением силы, остальным удалось убежать. Плюс было несколько взрывов. Вот как это выглядело на видео:

Как сегодня рассказали в МВД , вчера на улице Тихой задержали участников беспорядков, напавших на сотрудников ОМОН. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками, а неизвестный выхватил у милиционера травматический пистолет, сообщило ведомство. В МВД говорят, что во время потасовки сотруднику удалось вернуть оружие и сделать предупредительный выстрел вверх. Вот видео от МВД:

Как выглядит квартал сегодня?

Сегодня в районе, где вчера были задержания, визуально о происходившем ничего не говорит.





Разве что пару пластиковых бутылок из-под воды на перекрестке и остатки пластмассы. И то вопрос — появились ли они тут именно во время акции? В остальном — все тихо.





Как все было по словам очевидцев?

Очевидцы происходившего, не участвовавшие в акции, рассказывают, что события в квартале длились совсем немного — от 10 до 15 минут. Сюда пришло несколько тысяч человек.

— Все было тихо и мирно, пока не появился ОМОН. Люди постояли около дома Ермошиной, даже особо не шумели, несколько раз крикнули: «Сколько стоит совесть» — и всё. А когда они уже расходились и большинство даже ушло, прилетели бусики. Одного парня жестко задержали прямо у калитки одного из домов. Кто-то запустил людей к себе во двор, — рассказывает очевидец событий.

Один из местных жителей тоже говорит, что «пока не было ОМОНа — все было замечательно. Рядом на дороге стоял Porsche Macan, и никто к нему пальцем не притронулся».

— Все было очень тихо и непонятно, зачем силовики все это устроили. Все было спокойно, ребята все были спокойные, — говорят люди.

Еще один очевидец добавляет, что участники акции оставили после себя все в чистоте, разве что повесили на забор Лидии Ермошиной вот такие бумажные плакаты.



Фото предоставлено TUT.BY читателем



Фото предоставлено TUT.BY читателем



Фото предоставлено TUT.BY читателем

Но примерно через час после этого к дому приехал человек на машине без знаков принадлежности к какому-либо силовому ведомству — и снял их.

А сегодня утром к дому главы ЦИК приехал уже микроавтобус, откуда вышло 6−8 человек с собакой и металлоискателем. Они проверили всю территорию у дома, а также заходили и в коттедж Лидии Ермошиной, рассказывает очевидец.

Опасались ли вчера местные?

По словам одного из жителей Дроздов, часть людей, когда узнала, что конечной точкой маршрута воскресной акции будет их квартал, уехала. Но опрошенные нами сегодня местные говорят, что опасений у них не было.

— Все знали, что это абсолютно мирная акция, поэтому страха не было. Тут у нас гуляли дети, никто ни о чем не волновался, — говорит житель квартала.

Что же касается взрыва, то, по словам местных, он тоже их не напугал, потому что был несильный.

Стоп, а это точно Дрозды?

После всего прочитанного возникает резонный вопрос: а это точно Дрозды, где живут чиновники и приближенные к власти люди? Но дело в том, что в квартале, где находится дом Лидии Ермошиной, живет вовсе не эта категория. Часть домов уже перепродана, часть сдается в аренду.

— Ребята сами удивились, когда местные открыли ворота и дали им воды. Повисла такая пауза: как это — живут в Дроздах и нам помогают? — рассказывает свидетель.





Да и вообще, сразу несколько местных предполагают, что как минимум половина Дроздов — за перемены. Говорят, что тут даже бело-красно-белые флаги на домах есть.

— Поэтому надо менять отношение к Дроздам. Чиновники ведь сейчас живут в Веснинке, — говорят люди.

А как давно тут не живет Лидия Ермошина?

Как сегодня рассказали в ЦИК, Лидия Ермошина уже не живет в доме в Дроздах. Это же подтверждают и местные. По их словам, они не видели здесь главу ЦИК где-то с начала лета. А раньше, да, она постоянно бывала тут.

Это, возможно, и стало одной из причин, почему акция закончилась так быстро. По словам свидетелей, участники шествия спросили у местных, тут ли живет глава ЦИК, а когда получили отрицательный ответ, то просто повесили плакаты на забор и начали расходиться.

Все, что было потом, известно.