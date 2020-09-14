Путин на встрече с Лукашенко: Россия должна выполнять свои обязательства вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент

Россия выполнит все свои обязательства вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил президент РФ Владимир Путин, принимая 14 сентября в Сочи Александра Лукашенко.





«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Эти обязательства были взяты нами обоюдно в 1992‑м, по‑моему, в 1994 годах, — отметил российский руководитель. — В это время, в 1994‑м во всяком случае, вы уже были президентом, я нет, но это не имеет значения. Имеет значение то, что государство Россия взяло на себя определенные обязательства, как я уже сказал, и вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять. Вы знаете, что мы неоднократно заявляли, что мы так и будем поступать».

«Мы видим, конечно, все знаем, что в Беларуси происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал Путин.

«Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно, — заявил президент РФ. — Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи — в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда. Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего развития».

Ранее Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала «резерв правоохранителей».