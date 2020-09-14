«Нас хотели подставить». «Боевики Вагнера» рассказали о задержании в Беларуси

Россияне из группы, которую в Беларуси задерживали как боевиков частной военной компании Вагнера, в интервью Russia Today рассказали, что в их освобождении участвовал старший сын Александра Лукашенко Виктор — помощник президента по вопросам безопасности, член Совбеза.





С автором проекта «Освобожденные» Марией Бутиной побеседовали двое участников той группы, которых представили как Максима и Степана — без указания фамилий. Из соображений безопасности своих близких Степан был в балаклаве и солнцезащитных очках, Максим — с открытым лицом.

Оба они ранее воевали на Донбассе против Украины в так называемом «ополчении» и категорически отрицают какую-либо связь с ЧВК Вагнера. Через других бывших «ополченцев» им предложили поработать в частном охранном предприятии на охране объекта в столице Венесуэлы Каракасе за 5 тысяч долларов в месяц.

«Сейчас уже мы понимаем, что группа комплектовалась в основном добровольцами Донбасса, чтобы заманить, подставить и, наверное, выдать Украине», — предположил Степан.

Собеседники Бутиной рассказали, что из Минска они планировали лететь в Стамбул, а оттуда, по словам Степана, «возможно, на Кубу, возможно, в Испанию или Германию и оттуда перелететь на Кубу, а далее, собственно в Венесуэлу, в Каракас». «Конечная точка у нас была Каракас, какой-то объект нефтеструктуры. Наш, я так понимаю, российский объект», — добавил он.

Максим пояснил, что добирались они через Беларусь, поскольку «на тот момент все аэропорты в России были закрыты».

По его словам, в ночь на 25 июля они приехали в Беларусь на автобусе и заселились в отель IBB в Минске. Утром они узнали, что их вылет в Стамбул переносится на 30 июля. 27 июля группа переселилась в санаторий «Белорусочка», а ближе к утру 29 июля их задержали.

«Я проснулся, не знаю почему, в 04:15, что-то мне не спалось, — рассказал Степан. — Я вышел на балкон, перекурил. Зашел, только прилег, закрыл глаза, слышу — в коридоре треск какой-то. Треск, крики. Мне сначала подумалось, что это электропроводка закоротила где-то, какая-то трансформаторная. Слышу — ломятся в дверь. Я встал к двери. Со второго или третьего раза ее выломали. Забегают люди в масках со щитом моргающим, пистолетом, направленным на меня. Кричат всякие законные требования: «Лежать, лежать!» Я положил руки на голову, лег на кровать. Показал руки, мол, что у меня ничего нет в руках».

По словам Максима, их увезли в отделение внутренних дел, где они «простояли 22 часа на коленях, в наручниках, лицом в стену», за неполные сутки выводили «раза три-четыре в туалет».

Он рассказал, что их по одному заводили в кабинеты, где, по его предположению, их опрашивали сотрудники КГБ.

«Спрашивали, знаю ли я вот этого Статкевича, Тихановского, — вспомнил Максим. — Я сказал, что не знаю. Спрашивали, встречался ли я когда-либо с ними. Я сказал, что нет. Спрашивали, был ли я когда-то в Белоруссии, и сколько мне денег предлагали. Я уже просто сидел и по-хамски отвечал».

Задержанным россиянам показали документы, согласно которым они подозреваются в совершении преступления. В этих документах фигурировали имена белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича и популярного видеоблогера Сергея Тихановского.

«Когда показали подозрения, там было написано: «…по факту возбуждения уголовного дела…» каким-то там маем еще, — сказал Степан. — Мы в своей группе друг друга по фамилиям не знали, не успели перезнакомиться толком, и я думал, Тихановский и Статкевич — это кто-то в нашей группе. <…> Мы не вникали в их политические какие-то движения».

По его словам, если бы старший их группы после приезда сказал, что они в Беларуси для тех целей, в которых их подозревали, они бы его «побили, развернулись бы и уехали», пусть бы им даже предложили вдесятеро больше денег.

«Вы бы поехали в Белоруссию за 50 тысяч долларов убивать граждан Белоруссии, хотя перед этим кто-то вам предлагал 5 тысяч за охрану объекта? Мы же понимаем, что это в любом случае плохо», — подтвердил его мысль Максим.

Россияне считают, что всю эту историю могли подстроить спецслужбы Украины, а выгодно это могло быть, по их мнению, американцам — чтобы рассорить Беларусь и Россию.

«Это возможность сказать, что какие-то непонятные военные приехали поддержать оппозицию, возможно, свергать правительство в Беларуси, — сказал Степан. — Вариантов — миллион. Но я думаю, что это так. Из нас сделали страшных волчков».

По его словам, «сначала Лукашенко кричал с экрана телевизора, мол, скажите правду, зачем вы это сделали», а потом всё «прояснилось, и он успокоился».

Перед освобождением, сказал Степан, группа россиян встретилась с Виктором Лукашенко и еще двумя людьми, как он предполагает, сотрудником КГБ и военным. «Они сразу сказали: «Извиняться мы не будем, вы сами понимаете, такая ситуация — вы приехали, сами нарвались, вас такая толпа, все военные-полувоенные, а у нас — информация», — отметил он.

Максим продолжил: «Сказали, мол, если бы к вам в Россию приехала группа таких же интересных людей, российские спецслужбы сделали бы то же самое, тоже бы не извинялись».

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек.

30 июля Андрей Равков, занимавший в то время пост госсекретаря Совета безопасности Беларуси, сообщил, что по факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. «33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории [Беларуси], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена», — сказал Равков.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных России .